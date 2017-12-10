Доклад американcких военных экспертов: США проиграют войну России или Китаю

Американские военные эксперты из стратегического исследовательского центра RAND сделали доклад, в котором признали, что позиции военных этой страны в Восточной Азии и Европе слабы. Это, по мнению аналитиков, приведет к проигрышу войн с Китаем или Россией, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.
По данным RAND, в настоящее время от КНР и РФ идут вызовы в отношении нацбезопасности США как на оперативном, так и на стратегическом уровнях. Вместе с этими двумя угрозами вызывает опасение растущий арсенал Северной Корее. Но, как считают аналитики, у США и их союзников для противодействия этим угрозам" мало удовлетворяющих вариантов действий".
По мнению авторов доклада, вооруженные силы США сейчас недостаточно подготовлены. И в первую очередь это касается боевых частей. А вот Россия и Китай, напротив, за последние годы усилили свои войска.
Из доклада RAND:
— Оценки, приводимые в данном докладе, показывают, что силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться. Даже несмотря на то, что они превосходят китайские вооруженные силы в соотношении 2,7 к 1 и российские - 6 к 1.
Как рассказали аналитики, войска США столкнутся с проблемами, если российская армия вторгнется в Прибалтику.
Из доклада RAND:
— Мы приходим к выводу, что на данный момент НАТО не способна защитить прибалтийские государства в случае решительного и внезапного российского нападения.
Это утверждение вытекает и- того, что аналитики RAND считают, что ВВС США не смогут преодолеть российскую ПВО в этом регионе.
А по отношению к Китаю докладчики пишут, что США не сумеют сохранить инициативу, если Национально-освободительная армия Китая начнет наступать на Тайвань.
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