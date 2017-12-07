Жителей Чукотки испугали гигантские "морские змеи" из США. Фото: vk.com/park.beringia. Жителей Чукотки испугали гигантские "морские змеи" из США. Фото: vk.com/park.beringia. Жителей Чукотки испугали гигантские "морские змеи" из США. Фото: vk.com/park.beringia. Море. Фото: СС0.

Как пояснили сотрудники нацпарка, это не змеи и черви, а обычные бурые водоросли из США — "Нереоцистис Лютке". Этот вид растений распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии.

Ствол Нереоцистиса достигает до 25 метров в длину и постепенно расширяется к верху. На конце ствола находится напоминающий голову змеи пузырь диаметром до 20 сантиметров. Из него растут ветки, к которым прикрепляются длинные листья-пластины. Водоросль начинает расти в феврале, а в декабре отделяются от грунта и "отправляется в путешествие по Тихому океану". Чаще всего стволы этих водорослей выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже водоросль доплывает до южных Курильских островов и северной части Берингова моря, пишут сотрудники нацпарка.