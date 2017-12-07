Жителей Чукотки испугали гигантские "морские змеи" из США

Жители Чукотки после штормов с тревогой начали находить на побережье организмы, похожие на огромных червей или змей. Некоторые местные жители сочли эти находки за объекты антропогенного происхождения или "мутантов". Об этом говорится на сайте национального парка "Берингия".
Как пояснили сотрудники нацпарка, это не змеи и черви, а обычные бурые водоросли из США — "Нереоцистис Лютке". Этот вид растений распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии.
Ствол Нереоцистиса достигает до 25 метров в длину и постепенно расширяется к верху. На конце ствола находится напоминающий голову змеи пузырь диаметром до 20 сантиметров. Из него растут ветки, к которым прикрепляются длинные листья-пластины. Водоросль начинает расти в феврале, а в декабре отделяются от грунта и "отправляется в путешествие по Тихому океану". Чаще всего стволы этих водорослей выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже водоросль доплывает до южных Курильских островов и северной части Берингова моря, пишут сотрудники нацпарка.
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