Российские политики ответили Трампу по поводу заявления о победе США в мировых войнах

После заявления президента США о том, что Америка победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, российские политики обрушились с критикой на Дональда Трампа, пишет РИА "Новости".
Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил по этому поводу, что "малограмотные" люди обладают большими амбициями, но всегда "не в ладу с фактами".
Геннадий Зюганов,
депутат Госдумы:
— У Трампа, видимо, плохо с памятью, в таком возрасте это бывает. Пусть он обратится к переписке Рузвельта со Сталиным и Черчилля со Сталиным, пусть он прочитает, что американский народ гордится победой вместе с коммунистами и русским народом.
По словам сенатора Алексея Пушкова, в обеих мировых войнах роль США была, отнюдь, не главной.
Алексей Пушков,
член Совета Федерации:
— При оценке исторической роли США Трампу надо бы помнить: в Первую мировую их роль была вспомогательной, во Второй они не победили бы Гитлера без СССР.
Другому российскому сенатору Францу Клинцевичу Трамп своим высказывание напомнил муху из басни Крылова.
Франц Клинцевич,
член Совета Федерации:
— Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: "Не справился бы бык с работой без меня!"
Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона.
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