Time опроверг слова Трампа о том, что ему предлагали стать "человеком года"

В журнале опровергли возможность официального контакта от имени редакции с кандидатом на звание человека года.

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6. — TIME (@TIME) 25 ноября 2017 г.

"Президент неверно понимает то, как мы выбираем человека года. Time не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря", — написал Time в Twitter.

Ранее Трамп в своем Twitter рассказал, что ему позвонили "из журнала Time" и сообщили, что он "возможно" получит звание человека года второй год подряд. По словам президента США, ему предложили дать интервью и поучаствовать в большой фотосессии.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2017 г.

"Я сказал: "Возможно — это не годится", — и не стал принимать предложение", — написал Трамп.

Дональд Трамп был удостоен этого звания в 2016 году. Time назвал его человеком года из-за победы на президентских выборах. При этом на обложке нового президента США представили как президента "разъединенных штатов Америки".