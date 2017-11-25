Time опроверг слова Трампа о том, что ему предлагали стать "человеком года"

Сегодня, 13:16.
Жизнь

Журнал Time прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он отказался от звания человека года из-за условий, которые ему предложили в издании. Об этом пишет РБК.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com.

В журнале опровергли возможность официального контакта от имени редакции с кандидатом на звание человека года.



"Президент неверно понимает то, как мы выбираем человека года. Time не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря", — написал Time в Twitter.

Ранее Трамп в своем Twitter рассказал, что ему позвонили "из журнала Time" и сообщили, что он "возможно" получит звание человека года второй год подряд. По словам президента США, ему предложили дать интервью и поучаствовать в большой фотосессии.



"Я сказал: "Возможно — это не годится", — и не стал принимать предложение", — написал Трамп.

Дональд Трамп был удостоен этого звания в 2016 году. Time назвал его человеком года из-за победы на президентских выборах. При этом на обложке нового президента США представили как президента "разъединенных штатов Америки".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров