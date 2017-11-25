Time опроверг слова Трампа о том, что ему предлагали стать "человеком года"

Журнал Time прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он отказался от звания человека года из-за условий, которые ему предложили в издании. Об этом пишет РБК.
В журнале опровергли возможность официального контакта от имени редакции с кандидатом на звание человека года.
The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6.— TIME (@TIME) 25 ноября 2017 г.
"Президент неверно понимает то, как мы выбираем человека года. Time не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря", — написал Time в Twitter.
Ранее Трамп в своем Twitter рассказал, что ему позвонили "из журнала Time" и сообщили, что он "возможно" получит звание человека года второй год подряд. По словам президента США, ему предложили дать интервью и поучаствовать в большой фотосессии.
Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2017 г.
"Я сказал: "Возможно — это не годится", — и не стал принимать предложение", — написал Трамп.
Дональд Трамп был удостоен этого звания в 2016 году. Time назвал его человеком года из-за победы на президентских выборах. При этом на обложке нового президента США представили как президента "разъединенных штатов Америки".
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