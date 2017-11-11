Опрос. Россияне уверены, что Кремлю надо решительно действовать в отношениях с США

При этом лишь 29% респондентов считают, что России стоит налаживать хорошие отношения со Штатами.

Большинство граждан страны уверены, что в обозримом будущем ждать "потепления" в накаленных отношениях между странами не стоит. Но в ухудшение связей, по данным опроса, россияне тоже не верят, передает ТАСС.

48% россиян не смогли сформировать мнение о президенте США Дональде Трампе после года его правления. Одобряют деятельность республиканца на посту президента 22% респондентов.

Опрос проводился в период с 9 июня по 20 августа. В нем приняли участие 2 тыс. россиян, пишут Известия.