Опрос. Россияне уверены, что Кремлю надо решительно действовать в отношениях с США

Кремль должен решительно действовать в отношениях с США. Этой точки зрения придерживаются 52% россиян, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup.
При этом лишь 29% респондентов считают, что России стоит налаживать хорошие отношения со Штатами.
Большинство граждан страны уверены, что в обозримом будущем ждать "потепления" в накаленных отношениях между странами не стоит. Но в ухудшение связей, по данным опроса, россияне тоже не верят, передает ТАСС.
48% россиян не смогли сформировать мнение о президенте США Дональде Трампе после года его правления. Одобряют деятельность республиканца на посту президента 22% респондентов.
Опрос проводился в период с 9 июня по 20 августа. В нем приняли участие 2 тыс. россиян, пишут Известия.
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