США выделят больше 4 млрд долларов на "противодействие" России в Европе

В конгрессе Соединенных Штатов согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 год. Он предусматривает выделение 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе, сообщают РИА Новости.
В частности, документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 миллионов долларов военной помощи Киеву. Деньги могут выделить в рамках "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", предусматривающей поставки "летальных оборонительных вооружений".
Согласованный проект бюджета также предусматривает выделение 100 миллионов долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения "российской агрессии".
Ранее Владимир Путин, говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Президент отметил, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море гораздо выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.
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