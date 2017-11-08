В Белом доме сообщили, что за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек

В заявлении говорится, что "большевистская революция привела к созданию Советского Союза и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достойным отношением к человеческой жизни". В самом заявлении эта дата названа как "Национальный день жертв коммунизма", пишет ТАСС.

В Белом доме полагают, что свыше ста миллионов человек стали жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции в России.

"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей. — Прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем", — говорится в сообщении администрации США.