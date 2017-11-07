Слякоть, песни и пенсии. Как в Барнауле прошла демонстрация к 100-летию революции

7 ноября барнаульские коммунисты отметили столетний юбилей октябрьской революции традиционными шествием и митингом. Время проведения акции было назначено не на утро, как обычно, а на вечер.
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Мария Прусакова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Мария Прусакова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Это сделали сделали для того, чтобы в первый будний день после долгих выходных люди смогли успеть после работы на митинг, назначенный на 17:00. Однако перенос не помог, так как народу на юбилейную акцию собралось немного, пришли, в основном, все те же, кто ходил и раньше.
Возможно, кому-то помешала погода: шел мокрый снег с дождем, было сыро и зябко.
На митинге превалировали экономические и социальные лозунги. Также во время мероприятия прошел самодеятельный концерт.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.