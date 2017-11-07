Слякоть, песни и пенсии. Как в Барнауле прошла демонстрация к 100-летию революции

Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Мария Прусакова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Мария Прусакова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Шествие и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Это сделали сделали для того, чтобы в первый будний день после долгих выходных люди смогли успеть после работы на митинг, назначенный на 17:00. Однако перенос не помог, так как народу на юбилейную акцию собралось немного, пришли, в основном, все те же, кто ходил и раньше.

Возможно, кому-то помешала погода: шел мокрый снег с дождем, было сыро и зябко.

На митинге превалировали экономические и социальные лозунги. Также во время мероприятия прошел самодеятельный концерт.