Дирижабль и лимонка. Самые яркие кадры с демонстраций барнаульских коммунистов за 12 лет

Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2005 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2005 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2005 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2005 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2006 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2006 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2006 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2006 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2007 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2007 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2007 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов и представителей других партий 7 ноября 2008 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов и представителей других партий 7 ноября 2008 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов и представителей других партий 7 ноября 2008 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов и представителей других партий 7 ноября 2008 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2009 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2009 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2009 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2009 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2009 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2010 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2010 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2010 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2010 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2010 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2010 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2012 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2012 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2012 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2012 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2013 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2014 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2014 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2014 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2014 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2014 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2015 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2016 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2016 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2016 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2016 года. Фото: Михаил Хаустов. Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2016 года. Фото: Михаил Хаустов.

В 2005 году на митинге коммунисты запустили в воздух агитационный дирижабль, а по площади Советов бродил человек в ростовой кукле волка с барашком в руках.

В 2006 году никаких особенно интересных моментов на митинге не было, зато стояла удивительно теплая для 7 ноября погода.

В 2007 году на митинге собирали деньги на памятник Сталину.

В 2008 году площадь Советов окружили плотным кольцом милиционеров, так как к митингу присоединились не только представители "Справедливой России", но и радикальный "Левый фронт". На площади также были замечены флаги с лимонками и имперские триколоры.

В кризисном 2009 году акция прошла при сильном морозе. Молодые ребята спели участникам митинга песни, а один из демонстрантов требовал отправить премьер-министра Путина "на нары" за развал экономики.

В 2010-м в составе колонны прошел большой духовой оркестр. На митинге появился стенд, в котором рассказывалось, как президент Медведев помог людям вступать в КПРФ. Также здесь впервые были замечены георгиевские ленточки вместе с партийной символикой.

В 2012 году было снежно и холодно, людей на митинг пришло не так много. К тому же был сорван концерт, обещанный коммунистами. Он был согласован с мэрией, но в последний момент музыкантам муниципального духового оркестра не удалось попасть на акцию. Коммунисты сами попели на площади.

В 2013 году коммунисты прошли по проспекту Ленина с портретами видных большевиков прошлого, а на митинге потребовали отправить в отставку руководителей страны и края.

В 2014 году кроме традиционных лозунгов против роста цен на продукты питания и услуги ЖКХ на митинге в Барнауле прозвучало требование "признать Донецкую и Луганскую народные республики, борющиеся против фашизма на Украине".

В 2015-м на митинге устроили перфоманс: на мероприятие пришли буржуй, матрос и партизан.

На 99-ю годовщину Октября в 2016 году коммунисты опять решили устроить театрализованное представление: к матросу добавились будёновец и девушка-комиссар.

Напомним, что в этом году барнаульские коммунисты решили изменить традиции и провести шествие и митинг не утром, а вечером. Колонна сторонников КПРФ пойдет по городу от площади Октября к площади Советов в 16:40. А в 17:00 у памятника Ленину напротив здания правительства края пройдет праздничный митинг коммунистов.