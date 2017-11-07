Опрос. А вы за "красных" или за "белых"?

С одной стороны, как человек крестьянского происхождения, я должен был бы быть за "красных", ведь они обещали землю крестьянам, заводы рабочим. Но с другой стороны, у нас в Сибири и так земля была. Поэтому сложно сказать, у нас тут крестьяне шли и к тем, и к другим, потому что были и те и другие. Чисто по-человечески, смотря на эти события сегодня, я за "белых". У меня в роду много репрессированных, я считаю, что моя семья пострадала от прихода "красных". А как человек, для которого главной ценностью тогда был бы кусок земли, мог вообще вступить в ряды партизанского движения, состоявшего из левых эсеров, отколовшихся от большевиков.