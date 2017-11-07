Опрос. А вы за "красных" или за "белых"?

7 ноября исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции, которая положила начало Гражданской войне в России. За это время многое было переосмыслено, высказаны тысячи точек зрения, переписаны миллионы учебников. Но споры по поводу целесообразности государственного переворота и последующего пятилетнего кровопролития внутри страны не утихают, и вряд ли когда-нибудь прекратятся.
"МЭ" предложил читателям представить на минуту, что они попали в то время, и победа "красных" еще не очевидна, а им предстоит сложный выбор: на чью сторону встать.
Олег Беляев,
юрист:
Именно в той войне — за белых, ибо безграмотные "красные" страну прилично назад отбросили в развитии лет на 20, а когда все более-менее устаканилось, началась Вторая мировая война. Я за законную власть, за империю.
Андрей Никитин,
историк:
С одной стороны, как человек крестьянского происхождения, я должен был бы быть за "красных", ведь они обещали землю крестьянам, заводы рабочим. Но с другой стороны, у нас в Сибири и так земля была. Поэтому сложно сказать, у нас тут крестьяне шли и к тем, и к другим, потому что были и те и другие. Чисто по-человечески, смотря на эти события сегодня, я за "белых". У меня в роду много репрессированных, я считаю, что моя семья пострадала от прихода "красных". А как человек, для которого главной ценностью тогда был бы кусок земли, мог вообще вступить в ряды партизанского движения, состоявшего из левых эсеров, отколовшихся от большевиков.
Николай Третьяков,
мануальный терапевт:
Я всегда выступаю за развитие, за эволюцию. Но эволюция — процесс постепенный, она не может произойти за один день. Поэтому я за "белых", за постепенный переход от монархии абсолютной к конституционной и так далее. Точно не за тот кровавый террор, который устроили большевики. С другой стороны, мне сложно предугадать, каким бы я вырос человеком в то время. Кто знает, может под влиянием большевистских газет я взял бы вилы в руки и пошел убивать.
Валентин Горохов,
пенсионер:
"Белые" — это враги народа. "Единая Россия" разлива 1918 года. Победи они — быстренько распродали бы всю страну. И вообще пора перестать переписывать историю, которая, как известно, не имеет сослагательного наклонения.
Ирина Поклонская,
технолог-кондитер:
Если бы вы меня спросили лет 30 назад, когда я была зеленой студенткой, я бы однозначно ответила: "за красных". Потому что я воспитывалась во времена пионерии и комсомола. Когда я подросла, СССР развалился, идеологические шторы спали, пришлось все переосмыслить. Сейчас я, как мне кажется, просто более трезво оцениваю то, что тогда происходило. Но вряд ли бы я приняла чью-то сторону. Я бы с ужасом смотрела на все и не выходила бы из дома. Или переехала подальше от всего этого, в тихий район. Благо, я женщина, и мне можно было бы проигнорировать эти события.
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