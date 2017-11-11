Путин и Трамп договорились до конца разгромить ИГИЛ в Сирии

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран — членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГ в Сирии", — говорится в на сайте Кремля.

Политики согласились с тем, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Стороны подтвердили приверженность суверенитету страны и призвали конфликтующие стороны принять участие в женевском процессе.

Помимо прочего, Путин и Трамп призвали все государства — члены ООН увеличить гуманитарную помощь региону, пишут Известия.