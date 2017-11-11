Путин и Трамп договорились до конца разгромить ИГИЛ в Сирии

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились поддерживать связь для обеспечения военных операций в Сирии и окончательно разгромить запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Заявление вышло по итогам встречи, которая прошла на полях АТЭС во Вьетнаме
"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран — членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГ в Сирии", — говорится в на сайте Кремля.
Политики согласились с тем, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Стороны подтвердили приверженность суверенитету страны и призвали конфликтующие стороны принять участие в женевском процессе.
Помимо прочего, Путин и Трамп призвали все государства — члены ООН увеличить гуманитарную помощь региону, пишут Известия.
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