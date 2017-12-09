США введут новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.
Министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как сообщил чиновник из Белого дома, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства, пишет РИА Новости.
Кроме того, немецкое издание Spiegel сообщило, что глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников по блоку НАТО разработать общую линию поведения в отношении Москвы и применять по возможности ограничительные меры, чтобы "заставить Россию соблюдать договор по РСМД".
Справка
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения.
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