США введут новые санкции против России

Министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как сообщил чиновник из Белого дома, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства, пишет РИА Новости.

Кроме того, немецкое издание Spiegel сообщило, что глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников по блоку НАТО разработать общую линию поведения в отношении Москвы и применять по возможности ограничительные меры, чтобы "заставить Россию соблюдать договор по РСМД".

Справка

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения.