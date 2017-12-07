Создается спецотряд для ликвидации Ким Чен Ына

Пока Южная Корея потратит на тренировку и оснащение специального "отряда обезглавливания" северокорейского руководства 340 млн вон (310 тыс. долларов). Однако расходы планируется увеличить в сумме до 26 млрд вон (24 млн долларов).

О создании отряда стало известно 1 декабря. Он будет включать около тысячи спецназовцев, которые, предположительно, будут тренироваться по программе американского SEAL Team Six. Это антитеррористическое подразделение ВМС США, которому удалось ликвидировать "террориста номер один" Осаму бен Ладена. Задачей южнокорейских спецназовцев будет в случае войны найти и убить Ким Чен Ына, а также других высших руководителей соседнего государства.

Как сообщает источник в южнокорейском Минобороны, спецотряд оснастят беспилотниками-самоубийцами, разведывательными дронами и станковыми гранатометами. Кроме того, американский транспортный вертолет Ch-47 Chinook планируется усовершенствовать, чтобы он мог незаметно проникать на территорию Северной Кореи.

Модернизация должна завершиться до конца 2018 года. "В отличие от США, Южная Корея не имеет достаточно продвинутых низколетящих транспортников для проникновения, — заявил военный аналитик сеульской Korea Defence Network Ли Иль Ву.— Даже если наши специальные войска доберутся до Пхеньяна, скорее всего, они будут уничтожены шквальным огнем и артиллерией КНДР", пишет znak.com.