Россия готовится на случай войны с КНДР

"Мы это просчитываем, готовимся. Это не будет для нас неожиданностью", — сказал Патрушев.

По словам секретаря, из-за действий КНДР существует угроза и для России, поскольку наша страна находится "практически на границе вместе с ними". Вместе с тем, Патрушев говорит, что Москва заинтересована в разрешении конфликта политико-дипломатическим способом.

Между тем, Ким Чен Ын заявил о завершении ядерного вооружения КНДР. Утром 29 ноября страна произвела очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Она пролетела 950 км за 53 минуты, достигнув высоты в 4,5 тыс. км и упала в 250 км от японской префектуры Аомори.

В начале ноября стало известно, что Япония готова поддержать США в открытом военном конфликте с КНДР.