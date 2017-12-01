Россия готовится на случай войны с КНДР

Россия готовит меры на случай военного разрешения ситуации вокруг КНДР. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, пишут "Известия".
"Мы это просчитываем, готовимся. Это не будет для нас неожиданностью", — сказал Патрушев.
По словам секретаря, из-за действий КНДР существует угроза и для России, поскольку наша страна находится "практически на границе вместе с ними". Вместе с тем, Патрушев говорит, что Москва заинтересована в разрешении конфликта политико-дипломатическим способом.
Между тем, Ким Чен Ын заявил о завершении ядерного вооружения КНДР. Утром 29 ноября страна произвела очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Она пролетела 950 км за 53 минуты, достигнув высоты в 4,5 тыс. км и упала в 250 км от японской префектуры Аомори.
В начале ноября стало известно, что Япония готова поддержать США в открытом военном конфликте с КНДР.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.