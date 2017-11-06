Япония готова ввязаться в войну с Северной Кореей вслед за США

Япония уже готова расширить санкции в отношении КНДР: с 7 ноября счета 35 граждан и организаций Северной Кореи в "стране восходящего солнца" могут быть заморожены. "Мы приняли решение ввести дополнительные санкционные меры против Северной Кореи с целью решить проблему ракетной и ядерной программ, а также вопрос похищенных японских граждан", — приводит РИА Новости слова Абэ.

Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что США готовы в крайнем случае пойти на применение военной силы против КНДР. На этой пресс-конференции американский президент заявил, что США больше не будут терпеть "провокации КНДР".

Ранее он критически высказался о позиции правительства Японию по северокорейским ракетам, траектория полета которых проходила над территорией страны. "Почему не приняли меры и не сбили ракеты, пролетающие над территорией страны? Но это же страна самураев, мне их не понять", — заявил тогда Трамп.

Взаимоотношения Северной Кореи и Японии обострились после очередных ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном 29 августа и 15 сентября. Тогда ракеты "Хвасон-12" пролетели над юго-западной частью японского острова Хоккайдо.