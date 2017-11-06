Япония готова ввязаться в войну с Северной Кореей вслед за США

Япония поддерживает позицию США о допустимости всех мер воздействия на Северную Корею. Как заявил премьер-министр Синдзо Абэ в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, все варианты "лежат на столе". Японский премьер не стал исключать и начало военных действий, пишут "Известия".
Япония уже готова расширить санкции в отношении КНДР: с 7 ноября счета 35 граждан и организаций Северной Кореи в "стране восходящего солнца" могут быть заморожены. "Мы приняли решение ввести дополнительные санкционные меры против Северной Кореи с целью решить проблему ракетной и ядерной программ, а также вопрос похищенных японских граждан", — приводит РИА Новости слова Абэ.
Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что США готовы в крайнем случае пойти на применение военной силы против КНДР. На этой пресс-конференции американский президент заявил, что США больше не будут терпеть "провокации КНДР".
Ранее он критически высказался о позиции правительства Японию по северокорейским ракетам, траектория полета которых проходила над территорией страны. "Почему не приняли меры и не сбили ракеты, пролетающие над территорией страны? Но это же страна самураев, мне их не понять", — заявил тогда Трамп.
Взаимоотношения Северной Кореи и Японии обострились после очередных ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном 29 августа и 15 сентября. Тогда ракеты "Хвасон-12" пролетели над юго-западной частью японского острова Хоккайдо.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.