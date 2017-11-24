Алтайская студентка-коммунистка, оправдывающая ядерное оружие, создала кружок чучхе

"КНДР страна со своими устоями, традициями, принципами. Некоторые силы пытаются просто расстроить эти традиции. Это как к вам в дом придут чужие люди и начнут мебель переставлять. Тут то же самое, это защитная реакция <…> Шутки с ядерным оружием плохи, но я считаю, что нужно поменять отношение к этому государству и не считать его агрессором", — считает студентка.

Девушка уверена, что Северная Корея не реализует свои угрозы, потому что ее руководят "умные люди".

Идея создать объединение у нее появилась после общения с делегацией КНДР на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"О Северной Корее ходит много мифов, что это закрытая страна со злыми людьми. Когда мы пообщались с ребятами из КНДР, мой мир перевернулся. Меня удивило их отношение к нам, русским, к России — доброе и искреннее", — приводит газета слова девушки.

Пока в кружке насчитывается 10 человек, среди них есть как сторонники политики КНДР, так и противники. Сама девушка придерживается коммунистических взглядов и недавно вступила в ряды КПРФ. "Социализм, коммунизм — то, к чему все прогрессивное человечество должно идти, чтобы каждый был счастлив", — заявила Кадкина, пишет znak.com.

Справка

Чучхе — государственная идеология Серверной Кореи, которую разработал Ким Ир Сен, руководивший страной с 1948 по 1994 годы. Несмотря на то, что чучхе формально основывается на демократических принципах, фактически же изолирует КНДР от других стран.