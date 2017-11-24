Алтайская студентка-коммунистка, оправдывающая ядерное оружие, создала кружок чучхе

Студентка Горно-Алтайского государственного университета (Республика Алтай) Дарья Кадкина создала кружок по изучению официальной идеологии КНДР чучхе. Активистка называет угрозы Северной Корее использовать ядерное оружие "защитной реакцией", сообщает "Новая газета".
"КНДР страна со своими устоями, традициями, принципами. Некоторые силы пытаются просто расстроить эти традиции. Это как к вам в дом придут чужие люди и начнут мебель переставлять. Тут то же самое, это защитная реакция <…> Шутки с ядерным оружием плохи, но я считаю, что нужно поменять отношение к этому государству и не считать его агрессором", — считает студентка.
Девушка уверена, что Северная Корея не реализует свои угрозы, потому что ее руководят "умные люди".
Идея создать объединение у нее появилась после общения с делегацией КНДР на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
"О Северной Корее ходит много мифов, что это закрытая страна со злыми людьми. Когда мы пообщались с ребятами из КНДР, мой мир перевернулся. Меня удивило их отношение к нам, русским, к России — доброе и искреннее", — приводит газета слова девушки.
Пока в кружке насчитывается 10 человек, среди них есть как сторонники политики КНДР, так и противники. Сама девушка придерживается коммунистических взглядов и недавно вступила в ряды КПРФ. "Социализм, коммунизм — то, к чему все прогрессивное человечество должно идти, чтобы каждый был счастлив", — заявила Кадкина, пишет znak.com.
Справка
Чучхе — государственная идеология Серверной Кореи, которую разработал Ким Ир Сен, руководивший страной с 1948 по 1994 годы. Несмотря на то, что чучхе формально основывается на демократических принципах, фактически же изолирует КНДР от других стран.
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