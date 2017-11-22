ЧП на границе: солдат КНДР с невиданными паразитами сбежал в Южную Корею

Опубликовано видео драматического побега северокорейского солдата в Южную Корею. В момент пересечения границы по нему начали стрелять недавние товарищи. Военного ранили, но его спасли на южной стороне, пишет NEWSru.com.
Солдат бежал через Объединенную зону безопасности — узкую полосу земли между двумя Кореями — и проник в демилитаризованную зону. По словам военного, он получил огнестрельное ранение со стороны северокорейских сил. После прибытия в Южную Корею его отправили в больницу для лечения.
ЧП произошло в пункте Пханмунджом. На этом участке границы военнослужащие Севера и Юга находятся в прямой видимости с двух сторон от зоны безопасности. Полоса земли с обеих сторон заминирована, изобилует заграждениями из колючей проволоки, причем некоторые из них находятся под напряжением.
Солдат подъехал к границе на внедорожнике, врезался во что-то на обочине и затем бросился бежать на южную сторону. Северокорейские пограничники почти поймали его и начали стрельбу, когда их от беглеца отделяла пара десятков метров. Тем не менее раненому солдату удалось уйти, пишет znak.com.
Военные КНДР нарушили соглашение о перемирии с Южной Кореей от 1953 года, преследуя солдата, который бежал на юг, сообщает "Ренхап". К такому выводу пришли специалисты Командования ООН в Южной Корее при просмотре видеозаписи перехода солдата через границу. На кадрах видно, что вооруженный винтовкой пограничник Северной Кореи пересек демаркационную линию. Кроме того, солдаты открыли по сбежавшему огонь.
В Командовании отметили, что ответные действия южнокорейских военных соответствовали соглашению, пишет Газета.Ru.
При удалении пули из брюшной полости мужчины южнокорейские врачи столкнулись с большим количеством червей-паразитов в желудке перебежчика. На специальной пресс-конференции врачи продемонстрировали фотографию круглого червя длиной 27 сантиметров, извлеченного из кишечника пострадавшего.
"Мы обнаружили паразита, каких никогда ранее не встречали у корейцев. Это осложняет ситуацию, и грозит серьезными осложнениями. В моей более, чем 20-летней практике хирурга я такое видел только в учебнике". По словам ученых, они не впервые находят паразитов в кишечнике перебежчиков с севера. По их словам, причиной является потребление овощей, которые в КНДР продолжают выращивать, удобряя почву человеческими фекалиями", — заявил лечащий врач мужчины в статье, опубликованной в журнале Korea Biomedical Review.
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