Самолет, летевший из Барнаула в Москву, экстренно сел в Новосибирске

По данным издания, в багажном отделении авиалайнера сработала сигнализация, поэтому было принято решение совершить вынужденную посадку в новосибирском аэропорту.

В авиагавани Барнаула altapress.ru подтвердили эту информацию, сказав, что самолет задержится в Толмачево до девяти вечера, а после полетит в Москву.