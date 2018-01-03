Самолет, летевший из Барнаула в Москву, экстренно сел в Новосибирске

Вчера, 16:39.
Происшествия

Вылетевший в восьмом часу утра из барнаульского аэропорта в Москву самолет рейса SU 1431 ("Аэрофлот") совершил вынужденную посадку в Толмачево, сообщает Политсиб.ru.

Туризм. Самолет.
Туризм. Самолет. Фото: открытые источники (CC0).

По данным издания, в багажном отделении авиалайнера сработала сигнализация, поэтому было принято решение совершить вынужденную посадку в новосибирском аэропорту.

В авиагавани Барнаула altapress.ru подтвердили эту информацию, сказав, что самолет задержится в Толмачево до девяти вечера, а после полетит в Москву.

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