Самолет, летевший из Барнаула в Москву, экстренно сел в Новосибирске

Вылетевший в восьмом часу утра из барнаульского аэропорта в Москву самолет рейса SU 1431 ("Аэрофлот") совершил вынужденную посадку в Толмачево, сообщает Политсиб.ru.
По данным издания, в багажном отделении авиалайнера сработала сигнализация, поэтому было принято решение совершить вынужденную посадку в новосибирском аэропорту.
В авиагавани Барнаула altapress.ru подтвердили эту информацию, сказав, что самолет задержится в Толмачево до девяти вечера, а после полетит в Москву.
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