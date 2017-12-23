МАК определил причины крушения частного самолета в горах Алтая

Международный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения частного самолета, которое произошло в горах Алтая летом 2016 года. На борту были два местных бизнесмена, оба погибли. Эксперты решили, что одной из причин происшествия стало утомление пилота и снижение внимания. Об этом сообщается на сайте МАКа.
Эксперты заключили, что катастрофа вероятно произошла из-за выхода воздушного судна в режим сваливания с последующим переходом в штопор. Способствующим фактором могло стать развитие утомления и снижение внимания после выполнения длительного перелета. Рабочее время с момента первого взлета до аварийной посадки составило 13 часов.
Также в числе причин МАК называет отвлечение внимания пилота от контроля за скоростью полета при выполнении маневров. И техническую неподготовленность к использованию быстродействующей парашютной системы спасения. Она могла бы спасти экипаж вместе с самолетом при возникновении аварийной ситуации и невозможности провести аварийную посадку.
Крушение самолета А-33-011 RA-0818G случилось 11 июня 2016 года. Он вылетел из аэропорта Усть-Кокса в направлении населенного пункта Тюгурюк и пропал. Его обнаружили на следующий день в 4,5 км от конечной точки маршрута. На борту был предприниматель из Алтайского края Сергей Тюжин (54 года), который вел самолет, и пассажир - предприниматель из Республики Алтай Александр Акентьев (60 лет). Оба погибли.
Справка
Режим сваливания - это резкое падение подъемной силы самолета из-за нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком. Из-за его возникновения самолет начинает самопроизвольно менять положение в пространстве - задирать и опускать нос, наклоняться набок. Причины его возникновения могут быть разными, они зависят как от погодных условий, так и от действий пилота. Режим сваливания используют для выполнения фигур высшего пилотажа на спортивных и военных самолетах. В гражданской авиации он относится к аварийным ситуациям.
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