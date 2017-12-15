В барнаульском аэропорту обслужили полумиллионного пассажира

15 декабря авиапредприятие "Алтай" обслужило полумиллионного пассажира. Им оказался житель села Маралиха Краснощековского района Николай Герстенбергер, который лете на рейсе Барнаул-Москва авиакомпании "ИрАэро". Пассажиру вручили сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес терминале от аэропорта Барнаул и сертификат на бесплатный перелет от авиакомпании "ИрАэро", сообщили в пресс-службе аэропорта.
Такого еще в истории авиапредприятия Алтай не было. В 2016 году аэропорт обслужил 387 тыс. человек.
Виталий Архипенко,
генеральный директор авиапредприятия "Алтай":
— Например, в 1998 году в нашем аэропорту было обслужено 100 тысяч пассажиров. Есть разница? За пять месяцев этого года прирост составил 50 процентов (в прошлом году — 2,1%). Постепенно восстанавливаются зарубежные направления. Люди немного отошли от экономического шока и стали активнее летать за рубеж.
Полумиллионного пассажира встретили в торжественной обстановке, а гендиректор предприятия вручил подарок от Авиапредприятия "Алтай".
Справка
Развитие аэропорта Барнаул начинается 27 октября 1937 года, когда в Барнауле, столице только что образовавшегося Алтайского края, было создано авиаподразделение — авиационное звено самолетов По-2.
26 декабря 1976 года Барнаульскому авиапредприятию, первому в Советском Союзе, вручен сертификат годности аэродрома Барнаул к эксплуатации.
В 1995 году аэропорту Барнаул присвоен статус международного аэропорта.
23 сентября 1997 года на базе аэропортового комплекса было создано ОАО "Авиапредприятие "Алтай".
27 мая 2010 года на сессии АКЗС принято Постановление о присвоении аэропорту Барнаул имени Германа Степановича Титова.
В настоящее время в структуру АО "Авиапредприятие "Алтай" входит аэропорт Барнаул: взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, комплекс зданий и сооружений технического назначения - как единый аэропортовый комплекс.
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