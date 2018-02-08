Боевик, сбивший в Сирии российский Су-25, дал интервью

Мужчина на видео утверждает, что его зовут Махмуд Хадж Исмаил (позывной "Кастро") и что он член группировки "Свободная армия Идлиба". По его словам, именно он сбил российский штурмовик Су-25. Мужчина отмечает, что сделал это с помощью пулемета, а не переносного зенитно-ракетного комплекса.

"Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России",— отметил Кастро. При этом первый зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сегодня сказал, что, по неофициальной информации, Су-25 поразили из ПЗРК "Игла", пишет "Коммерсантъ".

Также по словам боевика, "Свободная армия Идлиба" сбила уже пять самолетов, среди которых в том числе Ил. Официально о потере самолета этой марки в Сирии не сообщалось.

Штурмовик Су-25, выполнявший разведывательный полет, был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Летчик Роман Филипов катапультировался, но попал в окружение боевиков, вступил с ними в перестрелку и погиб, подорвав себя. Ему посмертно присвоили звание Героя России. Тело летчика доставили на родину. Ответственность за происшествие взяли на себя "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш ан-Насер" (входит в состав "Сирийской свободной армии").