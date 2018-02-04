В Сирии сбили российский самолет

По данным "полевых источников" телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса "земля-воздух".

Группировка Сирийской свободной армии "Джайш ан-наср" опубликовала в Youtube видео падения самолета. В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, который сбили в районе села Маасран в провинции Идлиб, пишет РБК.

В Twitter также появилась видеозапись с места крушения.

В Минобороны заявили, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимают меры по возвращению тела российского летчика.

Напомним, сирийские войска при поддержке российских боевых самолетов начали наступление на Идлиб в конце декабря. А 22 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Однако после вывода войск, там продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.

Справка

Су-25 советский и российский штурмовик, в эксплуатации с 1981 года. Он предназначен для поддержки сухопутных войск и уничтожения наземных объектов.