В Сирии сбили российский самолет

Сирийские повстанцы сбили российский самолет Су-25 над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным "полевых источников" телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса "земля-воздух".
Группировка Сирийской свободной армии "Джайш ан-наср" опубликовала в Youtube видео падения самолета. В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, который сбили в районе села Маасран в провинции Идлиб, пишет РБК.
В Twitter также появилась видеозапись с места крушения.
#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 3, 2018
В Минобороны заявили, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимают меры по возвращению тела российского летчика.
Напомним, сирийские войска при поддержке российских боевых самолетов начали наступление на Идлиб в конце декабря. А 22 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Однако после вывода войск, там продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.
Справка
Су-25 советский и российский штурмовик, в эксплуатации с 1981 года. Он предназначен для поддержки сухопутных войск и уничтожения наземных объектов.
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