В Сирии установили памятник российским добровольцам

По мнению группы расследователей из Conflict Intelligence Team, медаль, изображенная на памятнике, схожа с "вагнеровским крестом", который вручали бойцам "ЧВК Вагнера", в частности, за взятие Пальмиры.

Надпись на арабском языке, по данным Conflict Intelligence Team, гласит: "Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных месторождений от ИГИЛ".

В июне 2017 года "Фонтанка" сообщала, что "ЧВК Вагнера" договорилась с сирийским правительством о том, что при освобождении месторождений в Сирии от боевиков частная военная компания получит свою долю в них, пишет polit.ru.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предлагает узаконить наемников. По его словам, это необходимо, чтобы защитить интересы российских граждан, которые работают на так называемые частные военные компании (ЧВК).

ИГИЛ — группировка запрещена на территории РФ.