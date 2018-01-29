Данные фитнес-трекеров раскрыли местоположение американских военных баз

Местоположение американских военных в зонах боевых действий можно определить по цветам на карте. Так, например, в Сирии и Ираке карта активности почти полностью темная, за исключением отдельных мест. Речь, как предполагается, идет о местах дислокации американских военных.

Журналисты обнаружили на The Global Heat Map как уже известные американские базы, например в Кандагаре, и те, координаты которых спецслужбы старались сохранить в тайне.

Например, корреспондент The Daily Beast Адам Ронсли предполагает, что на карте активности видно базу ЦРУ в Могадишо, Сомали, и ракетную базу на Тайване.