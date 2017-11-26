Российский сенатор заявил о готовности России создать военную базу в Судане

Россия готова к созданию военной базы на Красном море, если с таким предложением обратятся к Москве суданские власти. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, пишут РИА Новости.
Клинцевич не видит причин, по которым Москва могла бы отказаться от такого предложения Судана. По его мнению, подобных предложений можно ожидать и от других стран, учитывая успешные действия российских вооруженных сил в Сирии. "Российская военная база в той или иной стране — это гарантия ее безопасности", — подчеркнул он.
Возможность создания российской военной базы на побережье Красного моря на этой неделе обсуждали президент Судана Омар аль-Башир и Владимир Путин с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Сочи.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что военная база на Красном море даст России важные геополитические преимущества. По его словам, Судан может быть посредником в конструктивном взаимодействии России и мусульманского мира.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что российская база на Красном море может появиться не ранее чем через полгода. При этом он подчеркнул, что Россия вводит войска или устраивает военные базы исключительно по приглашению властей других государств.
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