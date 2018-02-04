Российские военные нанесли удар по террористам, сбившим Су-25

По данным Минобороны России, в результате удара уничтожено более 30 боевиков. Телеканал "Звезда" опубликовал 25-секундный ролик, на котором видно момент нанесения удара по позициям террористов.

Вечером 3 февраля боевики с помощью ПЗРК сбили штурмовик ВКС России. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами.

Курдские силы самообороны Африна (КСС) выразили мнение, что террористические группировки в Идлибе получают поддержку из Турции. Но по мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, инцидент со сбитым Су-25 "вызывает безусловную необходимость проведения расследования". Он рассказал, что до сегодняшнего дня террористы не использовали ПЗРК. Швыткин предположил, что зенитно-ракетный комплекс террористы получили от представителей Запада.

Однако представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил РИА Новости, что США не снабжали партнёрские силы в Сирии оружием типа "земля-воздух".

Группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за сбитый российский самолет Су-25.