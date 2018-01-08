Кадыров призвал Европу "не трусить" и остановить "военное безумство" США

США намерены погрузить в войну весь Ближний Восток и устроить вокруг России горячие точки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Европу вместе с Россией остановить "военное безумство" Вашингтона.
Рамзан Кадыров,
глава Чечни:
— Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы всё полыхало в огне и люди убивали друг друга. Всё, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, — всё рукотворно, инициировано США.
Он отметил, что власти США "направили свои щупальца зла по трём фронтам": поддерживая оппозицию в Сирии, разжигая гражданскую войну в Иране, а также признав Иерусалим столицей Израиля.
Также Кадыров назвал разрушительной политику Вашингтона по отношению к Украине, Грузии, Ираку, Ливии и отметил, что США диктуют свои правила богатым нефтью мусульманским странам.
Рамзан Кадыров,
глава Чечни:
— Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнёры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле. Европа должна не трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе всё больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские.
Факт
20 декабря Минфин США внёс Кадырова в санкционный список. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны. Глава Чечни заявил, что еще "не получил приказ вступить на землю США", и попросил Штаты пока не беспокоиться.
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