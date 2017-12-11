Кадыров заявил, что украинские власти не дождутся распада России

Рамзан Кадыров прокомментировал призыв украинского чиновника Георгия Туки "раздробить Россию на части". Глава Чечни заявил, что украинские политики этого "не дождутся", и ему обидно за народ Незалежной, который в России воспринимают "как братский и близкий".
По мнению Кадырова, Тука "не того уровня человек, чтобы на него обращать внимание и цитировать", но в произнесенных им словах "содержится затаенная мечта" президента Украины Петра Порошенко.
Он отметил, что украинские власти "не дождутся ослабления и распада России" и пожелал Украине стабильности и мира. "В том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится", — написал Кадыров в Telegram.
Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что стремление "раздробить Россию на части" должно стать одной из главных задач Украины.
Российский сенатор Алексей Пушков в ответ посоветовал украинским политикам задуматься о будущем своей страны, иначе она "сама развалится".
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