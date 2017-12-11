Кадыров заявил, что украинские власти не дождутся распада России

По мнению Кадырова, Тука "не того уровня человек, чтобы на него обращать внимание и цитировать", но в произнесенных им словах "содержится затаенная мечта" президента Украины Петра Порошенко.

Он отметил, что украинские власти "не дождутся ослабления и распада России" и пожелал Украине стабильности и мира. "В том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится", — написал Кадыров в Telegram.

Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что стремление "раздробить Россию на части" должно стать одной из главных задач Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ посоветовал украинским политикам задуматься о будущем своей страны, иначе она "сама развалится".