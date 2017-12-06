Кадыров заявил, что чеченских олимпийцев будут чествовать как победителей Игр-2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни один спортсмен из его республики не поедет на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан под нейтральным флагом, написал глава республики в своем Telegram-канале.
"Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!" — написал Кадыров.
По мнению главы Чечни, вопрос выступления под российским флагом — принципиальный. "Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество!" — подчеркнул глава Чечни и назвал Россию "спортивной державой".
Кадыров считает, что использование спорта "для личных политических интересов" — это "слабость и трусость". "Политики должны соперничать с политиками, а спортсмены со спортсменами, логично же", — сказал глава Чечни.
Президент РФ Владимир Путин еще не озвучил свое решение об участии или неучастии российских спортсменов в зимней Олимпиаде. Некоторые федеральные СМИ, в том числе "Спорт Экспресс", писали, что российский лидер огласит свой вердикт 6 декабря в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что отдельные российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане 2018 года под нейтральным флагом. Приостановлены деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) и членство президента Олимпийского комитета России Александра Жукова в МОК. ОКР обязали выплатить штраф в размере 15 млн долларов и компенсировать расходы, затраченные на допинг-расследование.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр.
Телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК, не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчхана без участия в Олимпиаде российской сборной.
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