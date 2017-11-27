В Кремле рассказали, что думают о заявлении Кадырова об уходе с поста главы Чечни

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина, и в данном случае имеет намерения продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны.

По словам Дмитрия Пескова, Кадыров продолжает оставаться действующим главой Чеченской республики и "иного он не говорил".

Напомним, что накануне Рамзан Кадыров в ходе телепередачи "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" заявил, что его мечта — уйти с поста главы Чечни. Он также отметил, что пришло время для смены руководителя региона. По словам Кадырова, он "не то, что устал, не хочет служить" — просто изменилась политическая обстановка в республике.