Зюганов отказался извиняться перед Кадыровым

Ранее Кадыров призвал предать тело вождя мирового пролетариата земле. Однако, по словам Геннадия Зюганова, "когда богатеи богатеют, а три четверти народа нищает, эти высказывания выглядят, на мой взгляд, просто кощунственно". Также лидер КПРФ заявил, что разговоры о похоронах Ленина — это болтовня, которая "под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки". Зюганов добавил, что не даст "этим проискам состояться".

Рамзан Кадыров ответил коммунисту в своем канале в Telegram:

За всё, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период.

Кроме того, глава Чечни сослался на данные данные социологов. В частности, по его словам, около 60% участников опросов "Левада-центра" и ФОМа согласны с необходимостью предать тело вождя пролетариата земле. А исследовательский центр Superjob, как сообщил Кадыров, нашел 81% сторонников захоронения тела среди экономически активного населения, пишут "Известия".

Зюганов парировал, что много лет проработал на Кавказе и очень любит этот регион.

Геннадий Зюганов,

лидер КПРФ:

На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать.

Также Зюганов сказал, что Ленина захоронили по канонам православной культуры, "он лежит на два метра ниже уровня земли, он упокоен и охраняется государством".

В свою очередь Кадыров ответил на это следующее: