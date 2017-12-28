Facebook признался, почему заблокировал Кадырова в Instagram

Сегодня, 06:30.
Политика

Facebook заблокировал аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram из-за того, что глава Чечни попал в санкционный список Минюста США. Об этом заявили официальные представители соцсети, передает Интерфакс.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan.

Из сообщения компании:

— Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица.

23 декабря страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны — после того, как его внесли в "список Магнитского". Глава Чечни отметил, что его аккаунт был официальным, а значит должен был обладать высоким уровнем защищенности. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал", — заявил Кадыров. 

Сразу после блокировки депутатский корпус парламента Чечни в полном составе покинул социальную сеть Instagram.

26 декабря Роскомнадзор заявил, что намерен направить в Facebook и Instagram запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, если от представителей компаний не поступят комментарии в ближайшие дни. 

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