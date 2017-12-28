Facebook признался, почему заблокировал Кадырова в Instagram

Из сообщения компании:

— Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица.

23 декабря страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны — после того, как его внесли в "список Магнитского". Глава Чечни отметил, что его аккаунт был официальным, а значит должен был обладать высоким уровнем защищенности. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал", — заявил Кадыров.

Сразу после блокировки депутатский корпус парламента Чечни в полном составе покинул социальную сеть Instagram.

26 декабря Роскомнадзор заявил, что намерен направить в Facebook и Instagram запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, если от представителей компаний не поступят комментарии в ближайшие дни.