Facebook признался, почему заблокировал Кадырова в Instagram

Facebook заблокировал аккаунты Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram из-за того, что глава Чечни попал в санкционный список Минюста США. Об этом заявили официальные представители соцсети, передает Интерфакс.
Из сообщения компании:
— Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица.
23 декабря страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны — после того, как его внесли в "список Магнитского". Глава Чечни отметил, что его аккаунт был официальным, а значит должен был обладать высоким уровнем защищенности. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал", — заявил Кадыров.
Сразу после блокировки депутатский корпус парламента Чечни в полном составе покинул социальную сеть Instagram.
26 декабря Роскомнадзор заявил, что намерен направить в Facebook и Instagram запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, если от представителей компаний не поступят комментарии в ближайшие дни.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.