Роскомнадзор вступится за Кадырова, если Facebook и Instagram не объяснят блокировки его аккаунтов

Глава комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связей Леонид Левин также требовал объяснить блокировку аккаунтов Кадырова.

В субботу страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны — после того, как его внесли в "список Магнитского". Глава Чечни отметил, что его аккаунт был официальным, а значит должен был обладать высоким уровнем защищенности. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал", — заявил Кадыров. Он отметил, что блокировку мог осуществить Минфин США.

В тот же день глава Чечни заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским". Она оказалась очень похожа на Instagram.