Роскомнадзор вступится за Кадырова, если Facebook и Instagram не объяснят блокировки его аккаунтов

Роскомнадзор намерен направить в Facebook и Instagram запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, если от представителей компаний не постпят комментарии в ближайшие дни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связей Леонид Левин также требовал объяснить блокировку аккаунтов Кадырова.
В субботу страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны — после того, как его внесли в "список Магнитского". Глава Чечни отметил, что его аккаунт был официальным, а значит должен был обладать высоким уровнем защищенности. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал", — заявил Кадыров. Он отметил, что блокировку мог осуществить Минфин США.
В тот же день глава Чечни заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory, "которая ни в чем не уступает заморским". Она оказалась очень похожа на Instagram.
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