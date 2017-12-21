Кадыров обрадовался санкциям и заявил, что США не могут простить ему борьбу с терроизмом

Рамзана Кадырова внесли в "список Магнитского". Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны. Глава Чечни заявил, что еще "не получил приказ вступить на землю США", и попросил Штаты пока не беспокоиться.
20 декабря 2017 года Минфин США сообщил о расширении санкционного списка, принятого в соответствии с "законом Магнитского". В него внесли главу Чечни и еще четырех россиян: Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеня, пишет РБК.
Американские власти считают Кадырова ответственным за "убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека". По их мнению, администрация главы Чечни связана с исчезновениями и убийствами, а один из политических оппонентов Кадырова, "как считается, был убит по его приказу", после того как рассказал о пытках, в том числе персонально совершаемых чеченским лидером.
Рамзан Кадыров прокомментировал это у себя в Instagram. "Значит, нарушаем права человека. Эх, бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя", — сказал Кадыров.
Он отметил, что может гордиться тем, что неугоден американским спецслужбам. Кадыров пояснил, что в Вашингтоне не могут ему простить то, что он "посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб".
"Но пусть США не беспокоятся. Я еще не получил приказ вступить на землю США, — добавил глава Чечни.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал внесение Кадырова в санкционный список "прекрасным новогодним подарком".
Кадыров уже находится под санкциями Евросоюза — летом 2014 года его обвинили в "действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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