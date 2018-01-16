Глава МИД РФ Лавров предложил узаконить наемников

Тема была поднята министром, когда ему задали вопрос про судьбу российских граждан Романа Заболотного и Григория Цуркана, которые, как предполагается, находятся в плену у запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Лавров просто озвучил то, что уже давно существует де-факто. О ЧВК, получивших названия "Группа Вагнера", "Туран" и некоторых других, которые якобы в 2014 году действовали на востоке Украины, а теперь в Сирии, одним из первых сообщил журналист издания "Фонтанка".

Денис Коротков,

журналист издания "Фонтанка":

— По поводу владельцев и по поводу того, кто платит, то это очень тонкая материя, но мы знаем, что с Министерством нефти и полезных ископаемых Сирийской Арабской Республики были заключены контракты с российской компанией "Европолис", которая, как мы показали, связана со структурами "Конкорда", то бишь компании Евгения Пригожина. Мы показали, что эти задачи как раз выполняет группа, которая очень коварна, она, на самом деле, конечно же, не является ЧВК, с нашей точки зрения. Откуда поступают команды, кто является тем человеком, который может отдавать распоряжения, боевые действия и ставить задачи, верхняя точка нам неизвестна. Известно, что потери в Сирии продолжаются, известно, что "Группа Вагнера" распространила свои действия на Африканский континент, но об этом я не готов говорить до тех пор, пока не буду располагать доказательной информацией. Как только мы такую информацию получим, мы, конечно же, поделимся с нашими читателями. Штатное расписание "Группы Вагнера" постоянно меняется, было шесть рот, именуемых малыми отрядами, кроме этого, танковая рота, артиллерийская группа, некоторые специальные подразделения. Сколько их конкретно здесь, ну, в каждый конкретный период времени, конечно же, определить сложно. А так штатная численность группы получается более 2,5 тысячи человек.

Журналисту после его публикаций о существовании российских частных военных компаний и об их тренировочной базе в краснодарском Молькино начали поступать угрозы.

Игорь Трунов,

председатель президиума коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры":

— В соответствии с УК участие в ЧВК карается. Такая статья, которая редко применяется, я не помню таких уголовных дел, но тем не менее. Международное законодательство — есть конвенция о запрете наемничества, мы ратифицировали, имплементировали это международное законодательство, и нам, конечно, нужно тогда вносить ряд существенных изменений. Ведущие державы мира легализовали давно этот иностранный батальон. Удивительно достаточно то, что параллельно существует международное право, запрещающее ЧВК и параллельно повсеместно этот бизнес. Международное право во многом выглядит достаточно странно, и достаточно странно выглядит и наше законодательство, которое регламентирует привлечение к уголовной ответственности. Это противоречие давным-давно нужно устранять, война трансформировалась, и трансформируются вооруженные силы. Это нужно понимать. Сегодня требования к вооруженным силам — это прежде всего профессионализм. Вот эта комбинация армии и частных компаний — это комбинация будущих вооруженных сил, законодательство во многом отстает.

Документ не запрещает деятельность ЧВК, но регламентирует его, рамочно ограничивая их деятельность вооруженной охраной и защитой людей и объектов, транспортных колонн, зданий и других мест, техобслуживанием и эксплуатацией боевых комплексов, содержанием под стражей заключенных.