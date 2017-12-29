Не смогли: Лавров пошутил по поводу "вмешательства" России в выборы других стран

Глава российского МИДа Сергей Лавров пошутил по поводу "вмешательства" Москвы в выборные кампании других стран. Россия в уходящем году проделала огромную работу, но так и не смогла отправить в отставку императора Японии, иронизировал Лавров в эфире НТВ.
"Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны", — пошутил Лавров. Дипломат добавил, что императора японского пока снять не получилось - через два года только получится. " Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил", — цитирует Лаврова "Федеральное агентство новостей".
Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что заявления Госдепа США о давлении на кандидатов и избирателей в ходе выборной кампании в России — прямое вмешательство Штатов во внутренние дела РФ, пишут "Известия".
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