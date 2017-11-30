Лавров "закрыл тему" о принадлежности Крыма

"Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания", — цитирует дипломата "Федеральное агентство новостей".

По мнению Лаврова, реализация права на самоопределение была единственно возможным способом защиты интересов жителей полуострова от украинских националистов. Кроме того, глава МИД России отметил, что референдум позволил крымчанам "избежать ужасов гражданской войны", которые сегодня можно наблюдать на юго-востоке Украины, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что Крым намерен добиваться отмены санкций в европейских судах.