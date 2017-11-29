В Крыму приняли закон, списывающий с жителей полуострова украинские кредиты

Госсовет Крыма 29 ноября утвердил во втором, окончательном чтении, закон, регламентирующий порядок списания с жителей региона долгов по кредитам, взятым в украинских банках, которые прекратили работу на полуострове в 2014 году после его вхождения в состав России, сообщает ТАСС.
"Подлежит списанию в полном объеме задолженность, если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышала 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей", — сказал спикер Владимир Константинов на заседании парламента республики.
В документе прописаны категории заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками: это заемщики, которые на дату вступления в силу закона, является неработающими пенсионерами, или имеют на иждивении одного и более несовершеннолетних детей и воспитывают их без второго родителя, опекуны одного и более несовершеннолетних детей, имеющие при этом родных несовершеннолетних детей, ветерана боевых действий, пишет znak.com.
В первом чтении региональный закон принят в сентябре.
Справка
Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2017 года подписал закон, который дает возможность урегулировать долги крымчан без личного общения с кредитором, через Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ). Документ принят Государственной думой 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля. Новый закон затрагивает интересы 200 тысяч жителей региона, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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