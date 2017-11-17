Спустя полгода немецкие социологи опубликовали результаты опроса о Крыме

На вопрос "где вы чувствуете себя дома?", 62,7% ответили, что считают домом то место, где они живут. Украину домом считают лишь 0,9%.

В ходе опроса 67,8% крымчан назвали себя этническими русскими, почти 12% — крымскими татарами. 7,5% считают себя этническими украинцами, хотя родным языком украинский считают 2,7%, а говорят на нем дома — 1%. В отличие от русского, на котором дома говорят почти 84% крымчан.

Опрос также показал, что 75,7% крымчан получают информацию из российских СМИ, а из украинских только 0,7%.

В опросе ZOiS участвовали две тысячи жителей Крыма и Севастополя.

Наибольшее "удивление" у немецких социологов вызвало то, что только 12% жителей Крыма сообщили о поездках в другие регионы Украины в течение последних трех лет, 93% признали, что передвигаться по территории Украины стало существенно сложнее.

"Меня удивило, как много крымчан лишились контакта с остальной Украиной. Мы знаем, что из Крыма трудно добираться в другие части Украины. Но мы не подозревали, насколько большое число жителей Крыма прекратили общаться с родственниками в других регионах Украины", — отметила в интервью DW директор ZOiS Гвендолин Зассе, пишет bfm.ru.

Немецкие социологи, возможно, не учли, что Киев даже тех крымчан, кто сохранил украинское гражданство, наделил "статусом нерезидентов". С крымской же регистрацией в российском паспорте перемещаться по Украине, мягко говоря, некомфортно.

Со времени воссоединения Крыма с Россией, по данным официальной статистики МВД Украины, с полуострова уехали 23 тысячи человек. При этом население Крыма в 2014 году составляло 2 млн 285 тысяч. То есть уехали чуть более 1%.