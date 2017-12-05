Путин заявил об освобождении Сирии от террористов

Почти вся территория Сирии освобождена от террористов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами делегаций поместных православных церквей, пишет URA.ru. Также освобождены от террористов места исторического проживания христиан.
"Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан", — сказал Путин. Президент подчеркнул, что Россия поможет восстановить святыни ислама и иудеев, которые пострадали из-за боев с террористами.
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