Путин заявил об освобождении Сирии от террористов

"Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан", — сказал Путин. Президент подчеркнул, что Россия поможет восстановить святыни ислама и иудеев, которые пострадали из-за боев с террористами.