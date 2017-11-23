Американские военные намерены остаться в Сирии и установить новую власть

Сегодня, 12:34.
Политика

США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство" и установить новую власть на севере страны, пишет Washington Post.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Фото: kremlin.ru.

По словам неназванных чиновников, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана". Как заявили источники, в планах США не допустить такого исхода, сохранив военное присутствие, а также учредив на севере страны новую местную власть, независимую от Асада.

По мнению источников издания, сохранение контингента США сможет оказать давление и заставить Асада пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября. Чиновники подчеркнули, что "постоянное военное присутствие США в Сирии необходимо для того, чтобы ликвидировать остатки ИГ. Как утверждает газета, помимо расширения своего присутствия в Сирии, Америка стремится к новому взаимодействию с Россией, пишет bfm.ru.

20 ноября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.

Владимир Путин и Башар Асад согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.

Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров