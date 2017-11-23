Американские военные намерены остаться в Сирии и установить новую власть

По словам неназванных чиновников, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана". Как заявили источники, в планах США не допустить такого исхода, сохранив военное присутствие, а также учредив на севере страны новую местную власть, независимую от Асада.

По мнению источников издания, сохранение контингента США сможет оказать давление и заставить Асада пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября. Чиновники подчеркнули, что "постоянное военное присутствие США в Сирии необходимо для того, чтобы ликвидировать остатки ИГ. Как утверждает газета, помимо расширения своего присутствия в Сирии, Америка стремится к новому взаимодействию с Россией, пишет bfm.ru.

20 ноября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.

Владимир Путин и Башар Асад согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.

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