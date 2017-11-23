Американские военные намерены остаться в Сирии и установить новую власть

США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство" и установить новую власть на севере страны, пишет Washington Post.
По словам неназванных чиновников, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана". Как заявили источники, в планах США не допустить такого исхода, сохранив военное присутствие, а также учредив на севере страны новую местную власть, независимую от Асада.
По мнению источников издания, сохранение контингента США сможет оказать давление и заставить Асада пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября. Чиновники подчеркнули, что "постоянное военное присутствие США в Сирии необходимо для того, чтобы ликвидировать остатки ИГ. Как утверждает газета, помимо расширения своего присутствия в Сирии, Америка стремится к новому взаимодействию с Россией, пишет bfm.ru.
20 ноября состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.
Владимир Путин и Башар Асад согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам.
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