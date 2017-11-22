Улицы освобожденного оплота боевиков ИГ показали на видео

21 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ИГ полностью разгромлено в Сирии и Ираке.

19 ноября Reuters сообщал, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. В то же время бои в городе еще продолжались, пишет Lenta.ru.

20 ноября президенты РФ и САР Путин и Асад соответственно встретились в Сочи и поговорили о завершении военной операции в Сирии.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).