Израильские самолеты нанесли удары по Сирии

Удары нанесены по трем батареям ПВО и четырем иранским объектам.

Это стало второй за день волной бомбардировок. Сирийские военные ответили массированным огнем с земли, из-за чего сработали системы воздушной тревоги на севере Израиля.

Ранее сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля в ответ на обстрел военных объектов на территории Сирии.

Израильское издание Haaretz сообщает, что на севере страны разбился истребитель F-16, который был подбит над территорией Сирии. Оба пилота выжили, им удалось катапультироваться.

По данным газеты, в ночь на субботу на территории Израиля был обнаружен иранский беспилотник, запущенный из Сирии. Израильские истребители его сбили. После этого Армия обороны Израиля атаковала "иранские цели в Сирии", пишет газета. В результате работы сирийских ПВО был потерян один израильский истребитель, отмечает "Интерфакс".