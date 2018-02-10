Израильские самолеты нанесли удары по Сирии

Самолеты ВВС Израиля атаковали 12 целей на территории Сирии, сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт армии Израиля.
Удары нанесены по трем батареям ПВО и четырем иранским объектам.
Это стало второй за день волной бомбардировок. Сирийские военные ответили массированным огнем с земли, из-за чего сработали системы воздушной тревоги на севере Израиля.
Ранее сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля в ответ на обстрел военных объектов на территории Сирии.
Израильское издание Haaretz сообщает, что на севере страны разбился истребитель F-16, который был подбит над территорией Сирии. Оба пилота выжили, им удалось катапультироваться.
По данным газеты, в ночь на субботу на территории Израиля был обнаружен иранский беспилотник, запущенный из Сирии. Израильские истребители его сбили. После этого Армия обороны Израиля атаковала "иранские цели в Сирии", пишет газета. В результате работы сирийских ПВО был потерян один израильский истребитель, отмечает "Интерфакс".
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