Владимир Соловьев выгнал из студии эксперта за оскорбление летчика, погибшего в Сирии

Как сообщают "Известия", глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему летчику Роману Филипову. После этого Винников иронически улыбнулся и назвал сомнительным присвоение погибшему звание Героя России.

Это возмутило Соловьева. "В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям. Грэг, извините, но я бы попросил вас удалиться", — сказал Соловьёв.

Российский штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот самолета Роман Филипов успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами.