Владимир Соловьев выгнал из студии эксперта за оскорбление летчика, погибшего в Сирии

Телеведущий Владимир Соловьёв во время съемок программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию. Перед этим эксперт, по мнению ведущего, оскорбил погибшего в Сирии летчика.
Как сообщают "Известия", глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему летчику Роману Филипову. После этого Винников иронически улыбнулся и назвал сомнительным присвоение погибшему звание Героя России.
Это возмутило Соловьева. "В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям. Грэг, извините, но я бы попросил вас удалиться", — сказал Соловьёв.
Российский штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот самолета Роман Филипов успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами.
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