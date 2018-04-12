Обострение конфликта в Сирии: что известно?

Что известно о химической атаке в Думе?

В субботу, 7 апреля появилось сообщение о химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте. Неправительственная организация "Белые каски" заявила о применении бомбы с хлором. Члены организации утверждают, что погибли десятки человек, многие местные жители попали в больницу с признаками отравления, пишет ТАСС.

МИД России назвал эти сообщения информационным вбросом. 9 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон обследовал Думу и не обнаружил следов применения химического оружия.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что после 7 апреля к медикам сирийского города Дума обратились за помощью 500 человек с признаками воздействия отравляющих веществ. При этом организация ссылается на непроверенные данные неких неназванных "партнеров в сфере здравоохранения".

Как отреагировали страны на информацию о химической атаке в Думе?

В СМИ появились сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых "возможно" содержались химические отравляющие вещества. Дамаск опроверг эти сообщения.



Госдепартамент США заявил, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию. Президент США в твиттере написал о том, что Россия должна готовиться к удару по Сирии "умными" ракетами. Но уже в следующей, гораздо более спокойной записи Дональд Трамп опубликовал предложение об остановке гонки вооружений.

Совет безопасности ООН пока не может прийти к единому мнению по вопросу о предполагаемой химической атаке в Думе, сообщает ТАСС.

Президент США планировал в течение двух дней решить, "кто несет ответственность за нападение", сообщает Федеральное агентство новостей. Срок истек, но окончательное решение пока не приняли.

Что происходит в городе Дума сейчас?

12 апреля сирийская армия установила полный контроль над городом, сообщает ТАСС. Поддерживать порядок здесь будут подразделения российской военной полиции.

Конфликт в Сирии: в чем суть?

Гражданский конфликт в Сирии начался в 2011 году с выступления сирийской оппозиции. Они требовали изменить конституцию, отменить однопартийную систему, а затем и отставки президента Башара Асада. Власти Сирии заявляют, что ведут войну с террористическими группировками, которые поддерживают из-за рубежа.



Против насильственной смены режима в Сирии выступают все страны БРИКС — Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также Иран и ряд латиноамериканских стран. О поддержке сирийской оппозиции заявили США, Турция, а также Франция, Великобритания и большинство других стран ЕС, рассказывает РИА Новости.

Сколько жертв у конфликта в Сирии?

В начале года ТАСС опубликовал фрагменты сообщения генерального секретаря ООН о том, что только за первую неделю февраля жертвами авиаударов по территории Сирии стали свыше 1 тысячи мирных жителей.

До войны население Сирии составляло примерно 20 млн человек. По данным ООН, число беженцев из страны — 5,5 млн человек, а 13,1 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Число жертв конфликта в Сирии оценивается в 470 тысяч человек.