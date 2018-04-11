Трамп заявил, что России надо приготовиться к удару умными ракетами по Сирии

Сегодня, 18:21.
Политика

Американский президент предупредил Россию о том, что по Сирии будет нанесен ракетный удар. Об этом он написал в своем микроблоге и призвал нашу страну готовиться к этому удару.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru.

Дональд Трамп,
президент США:

— Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят – новые, "умные", классные! Нечего быть в партнёрах с Животным-Душегубом, который травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!

Ранее сообщалось, что Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума, пишет RT. Отмечается, одним из обсуждаемых вариантов было нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.

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