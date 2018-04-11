Трамп заявил, что России надо приготовиться к удару умными ракетами по Сирии

Американский президент предупредил Россию о том, что по Сирии будет нанесен ракетный удар. Об этом он написал в своем микроблоге и призвал нашу страну готовиться к этому удару.
Дональд Трамп,
президент США:
— Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят – новые, "умные", классные! Нечего быть в партнёрах с Животным-Душегубом, который травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума, пишет RT. Отмечается, одним из обсуждаемых вариантов было нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.
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