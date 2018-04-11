Американские СМИ: в Пентагоне опасаются ответных ударов России из-за Сирии

У министерства обороны США есть несколько вариантов реагирования на на предполагаемый удар химическим оружием в сирийском городе Дума. Пентагон выбирает, какой из этих ответов сирийскому правительству выбрать в качестве наказания, пишет RT со ссылкой на The Los Angeles Times.
Однако в руководстве Пентагона обеспокоены тем, что из-за возможного обстрела сирийской территории может возникнуть открытая конфронтация между Россией и США. Американские военные опасаются, что такое обострение возникнет в случае, если в Сирии при бомбардировке погибнет кто-либо из российских военных.
Как пишет The Los Angeles Times, вероятность столкновения с Россией вырастет, если президент США Дональд Трамп решит о нанести массированный удар с применением не только крылатых ракет "Томагавк", но и бомбардировщиков и других военных самолётов.
Напомним, что 11 апреля посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил местным СМИ, что наша страна оставляет за собой право сбивать любые ракеты, а также уничтожать источники нанесения огня, если США нападет на Сирию.
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