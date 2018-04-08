Минобороны опровергло заявления о том, что сирийские военные применяли химоружие в Думе

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", — говорит Юрий Евтушенко.

Он отметил, что 8 апреля в Думе начинается операция по выводу из города боевиков "Джейш аль-Ислам", при этом некоторые западные страны пытаются помешать операции, используя тему осуществления Дамаском химатаки.

Ранее неправительственная организация "Белые каски", а также США заявили о том, что на Думу 7 апреля якобы была сброшена бомба с хлором. Ответственность за "атаку" Вашингтон в очередной раз возложил на Москву, отмечают "Известия".