США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

Госдепартамент США считает, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию, пишет "Интерфакс".
"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", — сообщается в заявлении американского госдепа.
Ведомство продолжит внимательно отслеживать информацию по этому вопросу. Тем временем в СМИ появились сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых "возможно" содержались химические отравляющие вещества. Из-за этого погибли десятки мирных жителей.
Дамаск опровергает эти сообщения. Сирийское национальное агентство со ссылкой на официального представителя сообщило, что боевики радикальной группировки вбрасывают ложные данные о применении химоружия, чтобы помешать наступлению правительственных войск.
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