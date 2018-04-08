США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", — сообщается в заявлении американского госдепа.

Ведомство продолжит внимательно отслеживать информацию по этому вопросу. Тем временем в СМИ появились сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых "возможно" содержались химические отравляющие вещества. Из-за этого погибли десятки мирных жителей.

Дамаск опровергает эти сообщения. Сирийское национальное агентство со ссылкой на официального представителя сообщило, что боевики радикальной группировки вбрасывают ложные данные о применении химоружия, чтобы помешать наступлению правительственных войск.