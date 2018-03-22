Моссад в шоке: внезапно рассекречены данные о бомбежке ядерных объектов Сирии

В 2004 году американское Агентство национальной безопасности (АНБ) засекло необычно интенсивный обмен телефонными звонками между Пхеньяном и деревней Аль-Кибар в сирийской пустыне — об этом агентство национальной безопасности известило израильское подразделение 8200, которое отвечает за радиоэлектронную разведку.

В 2006 году высокопоставленный сирийский чиновник прибыл в Лондон и остановился в отеле, который находился под наблюдением агентов израильской разведки Моссад. Он оставил в гостиничном номере ноутбук, в памяти которого были обнаружены фотографии секретного объекта в Аль-Кибаре.

Снаружи здание производило впечатление гигантской коробки из-под обуви, которой накрыли что-то, что строители хотели скрыть от съемки из космоса. Специалисты сделали заключение, что речь идет о заводе по производству "тяжелой воды".

В феврале 2007 года высокопоставленный иранский военный генерал Али-Реза Асгари, перебежавший на Запад, сообщил ЦРУ, что иранские власти финансируют ядерную программу Сирии, а ее техническую сторону обеспечивают северокорейские инженеры, пишет bfm.ru.

Тегеран, предположительно, выделил на эту программу 1 млрд долларов. В августе 2007 года премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт санкционировал операцию израильских коммандос на сирийской территории. После того как были получены и проанализированы образцы грунта, ночью 5 сентября семь израильских F-15 произвели ракетные пуски и уничтожили объект в Аль-Кибаре.

Ранее израильские, равно как и сирийские официальные лица, всячески воздерживались от комментариев по поводу инцидента почти 11-летней давности. Несколько странно, что это делается сейчас. В Израиле начались бурные обсуждения.

Александр Этерман,

независимый аналитик из Израиля:

— Бывший начальник Моссада, израильской внешней разведки, сказал, что считает безумием это разоблачение. Такого рода вещи через 10 лет не сообщают, когда еще все релевантно, а держат в секрете по 30-40 , а потом иногда торжественно вытаскивают. Выход этой информации очень ранний, незрелый, совершенно предварительный и тем самым удивительный, поскольку все те, кто имел к этому отношение, находятся кто еще на службе, а кто на пенсии, еще масса вещей актуальна. Почему это выпущено сейчас? Ответ довольно очевиден — по политическим причинам. У правительства, на самом деле, очень много проблем, и непрерывно запускаются всякие дымовые ракеты, примерно раз в неделю. Всем гораздо интереснее другой вопрос: а что же, собственно, Израиль разбомбил? Соединенные Штаты, поколебавшись, сказали, что они ввязываться в эту историю не хотят и считают израильские разведданные недостаточными. В принципе, реактор был в северокорейской направленности, иранская роль тогда не выпячивалась. С другой стороны, у Ирана всегда были близкие отношения в ядерном плане с Северной Кореей. Северокорейский след — это еще одна очень интересная тема, которая выглядит сегодня поразительно актуальной.

Спустя шесть месяцев после инцидента, в апреле 2008 года, тогдашний глава ЦРУ Майкл Хейден заявил, что реактор, строившийся в Аль-Кибаре, мог бы производить достаточное количество оружейного плутония для создания одной-двух ядерных боеголовок в год.